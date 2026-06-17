Капибара из зоопарка в Белгороде объявил бойкот из-за переезда в новый вольер

Капибара Савелий из зоопарка в Белгороде устроил бойкот из-за переезда в новый летний вольер. Об этом во вторник, 16 июня, сообщило РИА Новости, ссылаясь на зоосад.
Отмечается, что животное отказывается выходить к людям и фыркает на сотрудников. На период адаптации тренинги с Савелием отменили, посетителей просят соблюдать тишину около вольера.
— Киперы с ним разговаривают, приносят ему вкусняшки. Тут просто нужно время, он и в первом вольере так сидел, когда приехал, — рассказал собеседник агентства.
Савелий приехал в Белгород из Московского зоопарка. Он несколько месяцев не подпускал к себе людей, но со временем начал участвовать в публичных тренингах и выполнял команды за вознаграждение.
В зоопарке Савелия сравнили с ворчливым дедушкой. Специалисты отмечают его непростой характер, так как в прошлый раз ему потребовалось два месяца, чтобы перестать шипеть на людей.
16 июня Ленинградский зоопарк показал детенышей манулов Шу и Пепе, которые появились на свет в начале мая. В зоосаде родились сразу четыре котенка редкого краснокнижного вида.