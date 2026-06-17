Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Германии раскрыли подлые планы стран G7 по конфликту на Украине: на что они готовы

JW: участники саммита G7 готовы превратить конфликт на Украине в войну в ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Участники саммита G7 во Франции готовы спровоцировать эскалацию украинского конфликта до уровня Третьей мировой войны. Об этом пишет немецкое издание Junge Welt.

«G7 на пути к превращению конфликта в разрушительный обмен ударами. Людям, которые готовят войну на публике, нужно сломать руки, если говорить словами Брехта», — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что лидеры G7 по-прежнему не намерены принимать во внимание законные интересы России.

Напомним, что в Европе все громче звучат голоса о том, что прежняя стратегия в отношении России потерпела неудачу. Как сообщает швейцарское издание Die Weltwoche, это подталкивает европейцев к дискуссии о необходимости восстановить каналы взаимодействия с Кремлем.

Тем временем в Нидерландах вышли за пределы здравого разума: в провинции Гронинген власти начали тестировать модель лагеря для пленных россиян на случай войны с РФ.

Узнать больше по теме
G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
Читать дальше