В Германии раскрыли подлые планы стран G7 по конфликту на Украине: на что они готовы

Напомним, что в Европе все громче звучат голоса о том, что прежняя стратегия в отношении России потерпела неудачу. Как сообщает швейцарское издание Die Weltwoche, это подталкивает европейцев к дискуссии о необходимости восстановить каналы взаимодействия с Кремлем.