17 июня: какой сегодня церковный праздник

В среду, 17 июня 2026 года в православной церкви чтут ряд праведников, проявивших непоколебимость христианской вере и прославляют обретение мощей священномученика Петра, архиепископа Воронежского (1999). Среди святых, которых чествуют в этот день: Святитель Митрофан, Патриарх Константинопольский (ок. 326). Происходил из знатного римского рода. Его отец Дометий, племянник императора Проба, принял христианство и стал епископом Византии. После смерти отца и брата святой Митрофан сменил их на епископском престоле. При императоре Константине Великом, перенесшем столицу в Византию, получил титула патриарха (325 г.), став первым патриархом Константинопольским. Преподобный Мефодий, игумен Пешношский (1392). Ученик преподобного Сергия Радонежского, стоял у истоков основания Николо-Пешношского монастыря под Дмитровом. В православных источниках отмечается, что преподобный Мефодий сам трудился над возведением монастыря, «пеш нося» деревья через реку, которую с тех пор стали называть Пешноша. Стал игуменом возведенного монастыря, совмещая строгое подвижничество и милосердное отношение к братии. Скончался в 1392 году. Канонизирован в 1549 году. Мученики Фронтасий, Северин, Севериан и Силан (I). Пострадали за веру при императоре Клавдии (41−54). Они были посланы проповедовать Слово Божие Были схвачены правителем-язычником в Южной Галлии (современная Франция), куда отправились для проповеди. Мучеников заставляли отречься от Христа, но они твердо исповедовали свою веру. Непокорных обезглавили. По преданию, святые мученики силой Божией ожили, взяли в руки свои головы и дошли до церкви Богоматери, где молился отправивший их на проповедь святой епископ Фронтон. Сложив головы к ногам епископа, они преставились Богу. Мученик Конкордий (ок. 175). Был подвергнут пыткам за отказ принести жертву языческим богам. Отринул принесенного ему идола Зевса и был обезглавлен. Священномученик Астий Диррахийский (II). Во времена гонения христиан, был епископом Диррахия (Македония). По преданиям, во сне был предупрежден о приближении страданий и смерти за Христа. Действительно был схвачен, но не отрекся от Христа, приняв мученическую смерть. Преподобный Зосима, епископ Вавилонский (VI). Иноческий путь начал на Синае, затем уединился в Ливии. По пророчеству встреченного на пути старца стал епископом Вавилона. Мудро управлял паствой. Перед кончиной вернулся на Синай, где и отошел ко Господу. Священномученики Георгий пресвитер (1941), Иоанникий, митрополит Черногорско-Приморский (1945), Петр пресвитер (1918). Кроме того, 16 июня в православной церкви празднуют обретение мощей священномученика Петра, архиепископа Воронежского (1999).