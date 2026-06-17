Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лидеры G7 договорились увеличить поставки систем ПВО Украине

Лидеры стран G7 планируют увеличить поставки Украине систем ПВО и дальнобойных систем, следует из совместного заявления.

Источник: Аргументы и факты

Лидеры стран G7 планируют увеличить поставки Украине систем ПВО, следует из совместного заявления.

Кроме того, они договорились увеличить поставки дальнобойных систем.

«Мы договорились наращивать поставки средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, а также средств большой дальности. Мы также готовы рассмотреть возможность предоставления Украине лицензий, которые позволят увеличить объём её собственного военного производства», — говорится в документе.

Помимо этого, лидеры стран «Большой семёрки» намерены «усилить санкционное давление» на нефтегазовый сектор Российской Федерации.

В РФ заявляли, что поставки вооружений украинской стороне ничего не меняют и лишь затягивают конфликт на Украине. Российская сторона неоднократно подчёркивала, что справляется с санкционным давлением. Кроме того, в западных странах признают, что эти ограничительные меры являются бесполезными и неэффективными.

По данным Junge Welt, участники саммита G7, который проходит во Франции, готовы превратить конфликт на Украине в Третий мировой конфликт.

Узнать больше по теме
G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
Читать дальше