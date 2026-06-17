В РФ заявляли, что поставки вооружений украинской стороне ничего не меняют и лишь затягивают конфликт на Украине. Российская сторона неоднократно подчёркивала, что справляется с санкционным давлением. Кроме того, в западных странах признают, что эти ограничительные меры являются бесполезными и неэффективными.