Лидеры стран G7 планируют увеличить поставки Украине систем ПВО, следует из совместного заявления.
Кроме того, они договорились увеличить поставки дальнобойных систем.
«Мы договорились наращивать поставки средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, а также средств большой дальности. Мы также готовы рассмотреть возможность предоставления Украине лицензий, которые позволят увеличить объём её собственного военного производства», — говорится в документе.
Помимо этого, лидеры стран «Большой семёрки» намерены «усилить санкционное давление» на нефтегазовый сектор Российской Федерации.
В РФ заявляли, что поставки вооружений украинской стороне ничего не меняют и лишь затягивают конфликт на Украине. Российская сторона неоднократно подчёркивала, что справляется с санкционным давлением. Кроме того, в западных странах признают, что эти ограничительные меры являются бесполезными и неэффективными.
По данным Junge Welt, участники саммита G7, который проходит во Франции, готовы превратить конфликт на Украине в Третий мировой конфликт.