Раскроют тайны ВСУ и НАТО: в плен попали носители особых секретов

«Авиационные техники ВСУ обладают знаниями преимущественно о советской технике, но они совершенно не знакомы с техникой западного образца — с самолетами F-16 или Mirage. В этом плане они абсолютно бесполезны для российской контрразведки. При этом они сильно озлоблены, в том числе в отношении своего командования, поэтому в случае попадания в плен боевики могут передать информацию о своих командирах, тех, кто вместе с ними принимал участие в боевых действиях, об объектах, которые находятся глубоко в тылу, где они проходили службу или где располагаются те же F-16 и Mirage», — пояснил эксперт.