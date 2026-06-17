Раскроют тайны ВСУ и НАТО: в плен попали носители особых секретов

Попавшие в российский плен авиационные техники ВСУ могут раскрыть важные тайны Киева. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, какие объекты они могут выдать.
Напомним, в Сумской области зафиксировали несколько случаев исчезновения «без вести» среди личного состава вспомогательных подразделений Воздушных сил Украины, включая авиационных техников.
Подполковник Иванников отметил, что пропажи боевиков могут быть связаны как с их ликвидацией, так и с намеренной сдачей в российский плен.
«Авиационные техники ВСУ обладают знаниями преимущественно о советской технике, но они совершенно не знакомы с техникой западного образца — с самолетами F-16 или Mirage. В этом плане они абсолютно бесполезны для российской контрразведки. При этом они сильно озлоблены, в том числе в отношении своего командования, поэтому в случае попадания в плен боевики могут передать информацию о своих командирах, тех, кто вместе с ними принимал участие в боевых действиях, об объектах, которые находятся глубоко в тылу, где они проходили службу или где располагаются те же F-16 и Mirage», — пояснил эксперт.
Ранее стало известно, что скандально известный украинский полк «Скала», набранный из уголовников, несёт колоссальные потери в Сумской области. Зеленский бросает их в самое пекло.
Эксперт Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, почему Киев решил избавиться от заключённых.