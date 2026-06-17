Новый асфальт начали укладывать на трассе возле села Дружба

Пока дорожники приступили к укладке нижнего слоя асфальта на участке с 4 по 9 километр, недалеко от села Некрасовка. Работы ведутся по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». До середины августа подрядчикам предстоит установить на этой трассе четыре автобусные остановки, барьерные ограждения, дорожные знаки и сигнальные столбики, а также нанести разметку. Кроме того, одновременно ведется ремонт еще одного участка этой дороги со стороны федеральной трассы «Восток». Там специалисты укрепили свыше 14 километров трассы методом холодного ресайклинга. Добавим, что всего в этом году в Хабаровском крае в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» планируется отремонтировать 59 участков, общая протяженность которых превышает 140 километров.