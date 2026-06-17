Женщина заказала поддельное удостоверение за 80 тысяч рублей — позже предъявила его инспектору. Экспертиза подтвердила фальшивку. Женщину признали виновной. Вяземский районный суд приговорил ее к 6 месяцам ограничения свободы.
На использовании фальшивых прав поймали жительницу Хабаровского края
Женщина заказала поддельное удостоверение за 80 тысяч рублей — позже предъявила его инспектору. Экспертиза подтвердила фальшивку. Женщину признали виновной. Вяземский районный суд приговорил ее к 6 месяцам ограничения свободы.