Фильм о параатлете, который проплыл 900 метров в водах Антарктиды, показали в Хабаровске

В культурно-спортивном комплексе «Арсеналец» прошел показ фильма «От полюса… К полюсу». Лента рассказывает о дальневосточнике Виталии Кочневе, инвалиде 1 группы из Комсомольска-на-Амуре, который стал первым в мире параатлетом, проплывшим 900 метров в ледяных водах Антарктиды. После презентации фильма его главный герой рассказал о съемках и поблагодарил свою команду за поддержку. «В экспедиции принимали участие 14 человек из 11 стран. Иностранцы понимали, как это все сложно и с уважением отнеслись ко мне. Я готовился, эмоционально настраивался. Знал, что все равно это сделаю. Я хотел показать всему миру, какие мы русские — сильные и добрые», — сказал Виталий Кочнев. После показа фильма для зрителей провели концерт, одна из песен которого была посвящена Виталию Кочневу.