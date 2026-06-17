Из Приморья в Екатеринбург: медвежата-сироты совершили перелет через всю страну, чтобы обрести дом

Косолапым Форесту и Гималаю всего пять месяцев, а у них — уже целая история за плечами. Их родители погибли от рук браконьеров в Приморье, а сами детеныши остались одни в тайге. К счастью, медвежат нашли сотрудники Центра защиты животных «Тигр» в селе Алексеевка. С марта они проходили реабилитацию — и вот, в начале июня нашелся тот, кто готов дать им постоянный дом — уральский зоозащитник Кирилл Потапов. 7 июня «Уральские авиалинии» отправили за медвежатами спецборт: в грузовом отсеке поддерживали ровно +20 °C, предусмотрели вентиляцию и отопление — чтобы снизить стресс от долгого перелета. Теперь Форест и Гималай живут в Екатеринбурге, в центре «Альфа» под Сысертью. Они чувствуют себя хорошо. Источник: соцсети зоозащитника Кирилла Потапова.