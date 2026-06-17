17 июня — День русского кваса

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ежегодно 17 июня отмечается праздник, посвященный традиционному и популярному напитку, — День русского кваса.
Принято считать, что история празднования Дня началась в 2009 году в городе Твери, где местные производители кваса собрались, чтобы еще больше рассказать о пользе и качестве своей продукции широкой публике.
Првое письменное упоминание о квасе на Руси относится к 989 году. Оно описывает событие, когда киевский князь Владимир «крестил Русь» и повелел «раздать народу пищу, мед и квас». Уже в 11 веке этот напиток варили повсеместно. Именно на Руси он стал не просто любимым напитком, но настоящим национальным достоянием. Его пили каждый день и крестьяне, и помещики, и военные, и монахи, его наличие в доме считалось признаком благополучия, пишет портал calend.ru.
Сначала квас делали из различных видов зерновых: ржи, ячменя, овса, пшена, а потом появились и другие варианты — в напиток стали добавлять фрукты, мед, пряности.
Квас делали разный, в зависимости от местности, климата, достатка и вкусов семьи — например, квас с мятой и изюмом, русский квас на ржаном и дробленом ячменном солоде, северный квас из ржаной муки грубого помола, муки из исландского мха и черносмородиновых листьев, квас белый, красный, сухарный, крепкий, квас окрошечный, имбирный, калиновый, брусничный, из вишни, изюма, груш. К началу 15 века существовало свыше 500 разновидностей этого напитка.
Технология изготовления кваса из сухарей появилась гораздо позднее и позволила упростить технологический процесс. Даже в советское время квас не утратил соей популярности и продавался на улицах из больших бочек.
Напиток не только утоляет жажду, но и хорошо известен своими целебными свойствами. На Руси квас пили как лекарство от лихорадки, водянки и других болезней. Его даже прописывали пациентам в лазаретах — он был обязательным диетическим продуктом для выздоравливающих.
Сегодня квас остается в России одним из самых популярных и доступных безалкогольных напитков. Но важно помнить, что он полезен только если изготовлен из натуральных продуктов.
В этот день принято делиться рецептами домашней выпечки и квасоварения и устраивать семейные застолья с традиционной окрошкой.