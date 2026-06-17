17 июня — День русского кваса

Првое письменное упоминание о квасе на Руси относится к 989 году. Оно описывает событие, когда киевский князь Владимир «крестил Русь» и повелел «раздать народу пищу, мед и квас». Уже в 11 веке этот напиток варили повсеместно. Именно на Руси он стал не просто любимым напитком, но настоящим национальным достоянием. Его пили каждый день и крестьяне, и помещики, и военные, и монахи, его наличие в доме считалось признаком благополучия, пишет портал calend.ru.