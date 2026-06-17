Бывшие проблемные объекты Советской Гавани вычёркивают из «Атласа27»

В Советской Гавани активно ремонтируют дороги. На двух улицах работы практически завершены, к обновлению запланированы ещё десять объектов, включённых в региональный «Атлас 27» — перечень проблемных объектов Хабаровского края, созданный по инициативе главы региона Дмитрия Демешина, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Масштабные преобразования городской дорожной сети проходят по президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни». На эти цели выделено 234,1 млн рублей. Из них 6,3 млн из бюджета Хабаровского края; 23,4 млн — из муниципального.
Полностью заасфальтированы улица Сахалинская и дорога к городскому кладбищу. На этих участках в ближайшее время нанесут разметку, обочины укрепят.
На одной из центральных и самых протяженных улиц города — улице Ленина укладывают второй слой асфальта. К ремонту готовят улицы Первомайская и Бошняка.
Работы планируют завершить до осени.
Помимо перечисленных, в этом году планируют отремонтировать еще 13 участков дорог общей протяженностью более девяти километров. В порядок приведут улицы Пушкина, Арсеньева, Киевская, Пограничная, Полины Осипенко; участки улиц Восточная — от Гончарова до Колесниченко; Инженерная — от 15 Погибших Партизан до Пионерской; Колесниченко — от Бошняка до проезда Гаражный.