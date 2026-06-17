Бывшие проблемные объекты Советской Гавани вычёркивают из «Атласа27»

Помимо перечисленных, в этом году планируют отремонтировать еще 13 участков дорог общей протяженностью более девяти километров. В порядок приведут улицы Пушкина, Арсеньева, Киевская, Пограничная, Полины Осипенко; участки улиц Восточная — от Гончарова до Колесниченко; Инженерная — от 15 Погибших Партизан до Пионерской; Колесниченко — от Бошняка до проезда Гаражный.