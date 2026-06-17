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В Красноярске приступили к ремонту опасных подпорных стен

Две аварийные подпорные стены находятся на левобережье.

В Красноярске начали ремонт двух аварийных подпорных стен. Об этом сообщили в мэрии.

Подрядчики приступили к работам на улицах Красной Армии, 18 и Судостроительная, 50. На Красной Армии полностью демонтировали старую конструкцию советских времён и готовят основание для новой железобетонной монолитной стены. На Судостроительной рядом со школой № 137 заменят железобетонные плиты на монолитную стену длиной 170 метров, а также обустроят лестницу. Ремонт планируют завершить к 1 сентября.

Параллельно продолжается реконструкция стены на Куйбышева, 85, в очереди объект в Солнечном. Всего в этом году на ремонт четырёх подпорных стен выделено 73,4 млн рублей.

Ранее сообщалось о том что в Красноярске запретили вырубать здоровые деревья при благоустройстве.