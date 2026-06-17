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США атаковали якобы судно наркоторговцев в Тихом океане, погиб человек

Один человек погиб при атаке США на судно якобы с наркотиками.

Источник: Комсомольская правда

Американские военные атаковали судно, якобы принадлежащее наркоторговцам. Это произошло в Тихом океане, информирует Южное командование ВС США.

Сообщается, что один человек из троих находившихся на судне погиб.

«Разведданные подтвердили, что судно следовало по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и было задействовано в операциях по перевозке наркотиков. В ходе удара был убит один наркотеррорист, двое других мужчин выжили», — сказано в релизе, опубликованном в социальной сети Х.

Ранее два человека были убиты при ударе военных США по лодке в Тихом океане. Подробности здесь на KP.RU.

Тем временем американские журналисты подсчитали, что армия США цинично убила 205 человек, методично отстреливая все катера и другие суда у берегов Южной Америки. США подозревали эти суда в связах с наркокартелями.

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