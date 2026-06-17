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В Дивногорске закусочная получила предостережение за отсутствие туалета

Потребитель пожаловался в красноярский Роспотребнадзор на точку быстрого питания «Чебурекми», расположенную в Дивногорске на улице Набережная, где ему отказали в возможности воспользоваться туалетом.

Потребитель пожаловался в красноярский Роспотребнадзор на точку быстрого питания «Чебурекми», расположенную в Дивногорске на улице Набережная, где ему отказали в возможности воспользоваться туалетом.

Сотрудники заведения объяснили это тем, что у них всего 13 посадочных мест, что якобы освобождает их от обязанности предоставлять туалет для посетителей.

Специалисты Управления провели выездную проверку и в ходе осмотра заведения не обнаружили туалет для посетителей с раковиной для мытья рук. Доступ к туалету для персонала у гостей также отсутствует.

В Роспотребнадзоре пояснили, что это является нарушением:

«Согласно п. 3.7 СанПиН 2.3/2.4.3590−20, любое заведение общественного питания должно быть оборудовано туалетом для посетителей. Для небольших точек (с количеством посадочных мест менее 25) допускается наличие одного туалета для посетителей и для персонала с условием, что вход изолирован от производственных и складских помещений. Таким образом, каждый потребитель товаров и услуг такого заведения имеет законное право воспользоваться туалетом, а малое количество посадочных мест не является основанием для отказа».

За отсутствие доступа посетителей к туалету с раковиной для мытья рук в «Чебурекми» ИП Щеновой Н. С. объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований санитарного законодательства.

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