В Дивногорске закусочная получила предостережение за отсутствие туалета

«Согласно п. 3.7 СанПиН 2.3/2.4.3590−20, любое заведение общественного питания должно быть оборудовано туалетом для посетителей. Для небольших точек (с количеством посадочных мест менее 25) допускается наличие одного туалета для посетителей и для персонала с условием, что вход изолирован от производственных и складских помещений. Таким образом, каждый потребитель товаров и услуг такого заведения имеет законное право воспользоваться туалетом, а малое количество посадочных мест не является основанием для отказа».