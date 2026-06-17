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Капитан задержанного в Ла-Манше танкера Smyrtos предстал перед судом

Суд в Британии оставил под стражей капитана танкера Smyrtos, задержанного в Ла-Манше по подозрению в нарушении санкций.

Источник: Аргументы и факты

Капитан нефтяного танкера Smyrtos, который британские военные задержали в проливе Ла-Манш, предстал перед судом в Англии по обвинению в том, что он якобы нарушил санкции Соединённого Королевства, сообщил телеканал Sky News.

Судно, которое шло под флагом Камеруна, было захвачено 14 июня. Подсудимым оказался 38-летний гражданин Индии Аджай Пант. Заседание по его делу прошло в городе Саутгемптон. Ему вменяют нарушение ограничений на поставки нефти или нефтяных продуктов из России.

По данным журналистов, суд оставил капитана танкера под арестом до 16 июля. На указанную дату назначено заседание королевского суда города Борнмут.

Напомним, 16 июня бывший командующий Военно-морскими силами Британии Том Шарп раскритиковал захват танкера Smyrtos и назвал инцидент политически мотивированным шагом. Он полагает, что Лондон пошёл на задержание судна, чтобы создать впечатление решительных действий властей королевства и укрепить позиции премьер-министра страны Кира Стармера.

Ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам инвестиционного и экономического сотрудничества и глава РФПИ Кирилл Дмитриев выразил мнение, что Кир Стармер пытается переключить внимание общественности с внутренних проблем страны на инцидент с задержанием танкера Smyrtos.

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