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В сборной Франции остались недовольны качеством поля в первом матче на ЧМ

Рабьо признался, что поле больше было похоже на искусственное.

НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /ТАСС/. Представители сборной Франции раскритиковали состояние газона на стадионе «Мидоулэндс» в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси) после победы над командой Сенегала (3:1) в матче группового этапа чемпионата мира. Комментарии игроков и тренеров приводит Reuters.

Встреча прошла 16 июня. Ранее недовольство состоянием поля на стадионе «Метлайф» в том же Ист-Ратерфорде после матча с марокканцами (1:1) выразили футболисты сборной Бразилии Винисиус и Бруно Гимарайнш.

«Я даже не знаю, можно ли это назвать полем, — сказал полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо. — Такое чувство, что оно больше было искусственным — довольно твердое и жесткое».

Главный тренер французской сборной Дидье Дешам на пресс-конференции назвал покрытие газона «специфическим». «Думаю, под ним, вероятно, бетон, очень короткие волокна», — сказал тренер. По его словам, поле отличалось от прошлогоднего клубного чемпионата мира, несколько матчей которого также прошли на стадионе в Ист-Ратерфорде. «Отскок немного другой», — признался Дешам, добавив, что его команда адаптируется к условиям.

Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике завершится 19 июля. В турнире впервые принимают участие 48 команд. В следующем туре французы в ночь на 23 июня встретятся с командой Ирака.

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