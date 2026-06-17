В сборной Франции остались недовольны качеством поля в первом матче на ЧМ

Главный тренер французской сборной Дидье Дешам на пресс-конференции назвал покрытие газона «специфическим». «Думаю, под ним, вероятно, бетон, очень короткие волокна», — сказал тренер. По его словам, поле отличалось от прошлогоднего клубного чемпионата мира, несколько матчей которого также прошли на стадионе в Ист-Ратерфорде. «Отскок немного другой», — признался Дешам, добавив, что его команда адаптируется к условиям.