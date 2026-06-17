Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура потребовала устранить дефекты на дороге в Чердынском округе

Вопрос приведения дороги в нормативное состояние остается на особом контроле прокуратуры.

Источник: Комсомольская правда

В Чердынском округе сотрудники прокуратуры проверили состояние автомобильных дорог и соблюдение требований законодательства при их содержании.

В ходе проверки были выявлены нарушения на отдельных участках трассы «Чердынь — Пянтег». Как установили специалисты, дорожное покрытие находится в неудовлетворительном состоянии: на проезжей части обнаружены многочисленные ямы и выбоины. Такие дефекты могут представлять опасность для водителей и повышают риск возникновения аварийных ситуаций.

По результатам надзорных мероприятий прокуратура внесла представление руководителю МКУ «Управление развития инфраструктуры» с требованием принять меры по устранению выявленных недостатков.

В ведомстве отметили, что вопрос приведения дороги в нормативное состояние остается на особом контроле прокуратуры района.