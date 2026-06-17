Прокуратура потребовала устранить дефекты на дороге в Чердынском округе

В ходе проверки были выявлены нарушения на отдельных участках трассы «Чердынь — Пянтег». Как установили специалисты, дорожное покрытие находится в неудовлетворительном состоянии: на проезжей части обнаружены многочисленные ямы и выбоины. Такие дефекты могут представлять опасность для водителей и повышают риск возникновения аварийных ситуаций.