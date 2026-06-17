Фиджитал-спорт могут добавить в школьную программу

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Фиджитал-спорт может войти в школьную программу как вариативный модуль.
Об этом заявил РИА Новости первый замглавы Минпросвещения РФ Александр Бугаев: Сейчас проходит апробация фиджитал-модуля. Если она покажет положительные результаты, фиджитал спорт может войти как вариативный модуль в школьную программу".
По его словам, в пилотном проекте по фиджитал-спорту принимают участие 59 школ. Апробация продолжится и в следующем учебном году, после чего ведомство оценит эффективность системы.
По словам чиновника, задача фиджитал-спорта — оторвать ребенка от компьютера и вывести его на улицу, мотивировать школьников совмещать компьютерные игры с занятиями традиционными видами спорта.
Фиджитал-спорт — это гибридный вид спорта, объединяющий классические физические дисциплины и их цифровые (киберспортивные) аналоги. Участники соревнуются в формате двоеборья: сначала они играют на приставке или ПК, а затем выходят на реальную площадку.