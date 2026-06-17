Фиджитал-спорт могут добавить в школьную программу

Фиджитал-спорт — это гибридный вид спорта, объединяющий классические физические дисциплины и их цифровые (киберспортивные) аналоги. Участники соревнуются в формате двоеборья: сначала они играют на приставке или ПК, а затем выходят на реальную площадку.