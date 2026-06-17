Вакцину от рака можно будет назначать на ранней стадии, заявила глава ФМБА

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Российскую мРНК-вакцину для терапии колоректального рака можно будет назначать и на более ранней стадии лечения, сообщила в интервью РИА Новости руководитель ФМБА Вероника Скворцова.
«Если говорить про “Онкорну”, то при наличии подтвержденной микросателлитной нестабильности опухоли можно назначать терапию и на более ранних стадиях», — сказала она.
В апреле ФМБА получило разрешение на клиническое применение «Онкорны».
Вакцина показана взрослым пациентам с метастатическим колоректальным раком, получившим две или более линии системной противоопухолевой терапии. В комбинации с ней используют ингибиторы контрольных точек, если у пациента выявили повышенную частоту мутаций.
Как поясняла Сковрцова, препарат создан на основе липидных наночастиц, содержащих синтезированную матричную РНК, которая кодирует набор индивидуальных неоантигенных пептидов, характерных для опухоли конкретного пациента. После введения вакцины иммунные клетки начинают атаковать опухоль.