«С днем рождения, чувак»: Никита Пресняков поздравил сына новой возлюбленной

Новой избраннице Преснякова 26 лет, она работает моделью. Впервые музыкант появился с ней на публике весной. Влюбленные, предположительно, уже съехались. Кроме того, Филимонова снималась в клипе артиста, где они сыграли пару, сообщил портал Super.