«С днем рождения, чувак»: Никита Пресняков поздравил сына новой возлюбленной

Музыкант Никита Пресняков поздравил с днем рождения сына своей новой возлюбленной, модели Карины Филимоновой. Ребенку исполнилось три года.
На своей странице в соцсети артист опубликовал видео, где мальчик бодро шагает под ритмичную музыку.
— С днем рождения, чувак, — подписал он ролик.
Новой избраннице Преснякова 26 лет, она работает моделью. Впервые музыкант появился с ней на публике весной. Влюбленные, предположительно, уже съехались. Кроме того, Филимонова снималась в клипе артиста, где они сыграли пару, сообщил портал Super.
Невестка певицы Аллы Пугачевой Алена Краснова занялась поддержкой инвалидов спецоперации, сообщили 27 мая в Telegram-канале Baza. Внук исполнительницы Никита Пресняков развелся с женой летом прошлого года. После с компанией родственника артистки «Нико Спорт» стали происходить изменения. Изначально организация занималась продажей фитнес-тренажеров. Но после расхода пары на сайте компании стало доступно к продаже только спортивное оборудование для инвалидов СВО.