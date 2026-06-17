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Традиционная акция «Свеча памяти. Красноярск помнит» пройдет 22 июня

22 июня, в День памяти и скорби, на площади красноярского Мемориала Победы жители города проведут традиционную акцию: в честь героев.

22 июня, в День памяти и скорби, на площади красноярского Мемориала Победы жители города проведут традиционную акцию: в честь героев Великой Отечественной войны каждый участник зажжет свою свечу. Из огоньков составят цифру 85 — в ознаменование годовщины начала войны — и слоган «Красноярск помнит». Принять участие в акции могут все желающие. Для этого нужно приехать на площадь примерно за час до начала события и с помощью волонтеров внести имя и воинское звание своего воевавшего родственника в списки. Каждый зарегистрировавшийся получит свечу с именем родственника-фронтовика или героя, увековеченного на мемориальных плитах Площади Победы.