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Прокуратура Железногорска добилась выплаты положенных 155 рабочим премий

155 рабочих из Железногорска получили положенные выплаты с помощью прокуратуры.

Источник: Комсомольская правда

В Железногорске прокуратура восстановила справедливость для полутора сотен рабочих. 16 июня в ведомстве поделились подробностями.

Слесари, электромонтеры, газосварщики, аппаратчики и огнеупорщики два года подряд трудились на объектах местного комбината. Они делали ту же работу, что и штатные сотрудники, несли такую же ответственность, но числились в другой организации, специально созданной для нужд предприятия.

При начислении годовых премий выяснилось, что одни работники их получили, а другие нет. При этом и те, и другие выполняли одни и те же задачи. Прокуратура проверила документы и пришла к выводу: условия оплаты для людей, которых направили по договору о предоставлении персонала, не должны быть хуже, чем у постоянных работников.

После представления надзорного ведомства работодатель пересмотрел свою политику. В итоге 69 человек получили премию за 2024 год: более 829 тысяч рублей. Еще 86 сотрудникам начислили свыше трех миллионов 600 тысяч рублей за 2025 год.

Все деньги уже перечислены. Прокуратура держит ситуацию на контроле, чтобы подобное не повторилось.