Прокуратура Железногорска добилась выплаты положенных 155 рабочим премий

При начислении годовых премий выяснилось, что одни работники их получили, а другие нет. При этом и те, и другие выполняли одни и те же задачи. Прокуратура проверила документы и пришла к выводу: условия оплаты для людей, которых направили по договору о предоставлении персонала, не должны быть хуже, чем у постоянных работников.