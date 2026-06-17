Прокуратура Железногорска добилась выплаты положенных 155 рабочим премий

В Железногорске прокуратура восстановила справедливость для полутора сотен рабочих. 16 июня в ведомстве поделились подробностями.
Слесари, электромонтеры, газосварщики, аппаратчики и огнеупорщики два года подряд трудились на объектах местного комбината. Они делали ту же работу, что и штатные сотрудники, несли такую же ответственность, но числились в другой организации, специально созданной для нужд предприятия.
При начислении годовых премий выяснилось, что одни работники их получили, а другие нет. При этом и те, и другие выполняли одни и те же задачи. Прокуратура проверила документы и пришла к выводу: условия оплаты для людей, которых направили по договору о предоставлении персонала, не должны быть хуже, чем у постоянных работников.
После представления надзорного ведомства работодатель пересмотрел свою политику. В итоге 69 человек получили премию за 2024 год: более 829 тысяч рублей. Еще 86 сотрудникам начислили свыше трех миллионов 600 тысяч рублей за 2025 год.
Все деньги уже перечислены. Прокуратура держит ситуацию на контроле, чтобы подобное не повторилось.