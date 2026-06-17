Страшная бандероль: Киев бьется в панике от нового оружия РФ

Военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивном интервью aif.ru рассказал, какие цели может поражать новейшая российская ракета «Бандероль».
Ранее украинская сторона заявила, что ракет «Бандероль» этой ночью прилетело по объектам в черте Киева не менее трех.
Кнутов отметил, что конструкция ракеты позволяет наносить удары по большинству целей, расположенных на поверхности или на небольшом заглублении.
«“Бандероль” способна поражать пункты временной дислокации противника, опорные пункты, боевую технику, зенитно-ракетные комплексы, цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, места их хранения и запуска. Номенклатура целей здесь достаточно большая», — заявил эксперт.
Важным преимуществом «Бандероли» Кнутов считает гибкость в выборе снаряжения боевой части. По его словам, характер заряда напрямую зависит от тактической задачи, что делает ракету универсальным инструментом.
«Боевая часть будет зависеть от того, какую цель ракета должна поразить. Это может быть осколочно-фугасная, может быть, даже термобарическая. Если речь идёт о бронетехнике, не исключена установка фугасной боевой части. Варианты существуют разные, всё определяется конкретным объектом, по которому ведётся огонь», — пояснил Кнутов.
Вместе с тем, из-за ограниченной мощности заряда «Бандероль» не предназначена для уничтожения сильно укреплённых подземных сооружений.
«Заглублённые командные пункты и подземные объекты на большой глубине она поражать не может — мощности заряда для этого недостаточно. Но всё, что находится на поверхности и на небольшой глубине, данной ракете под силу», — резюмировал Кнутов.
Ранее Кнутов отметил, что «Бандероль» нельзя назвать классической ракетой: это скорее гибридное решение, объединившее в себе преимущества разных видов вооружения.