Страшная бандероль: Киев бьется в панике от нового оружия РФ

«Боевая часть будет зависеть от того, какую цель ракета должна поразить. Это может быть осколочно-фугасная, может быть, даже термобарическая. Если речь идёт о бронетехнике, не исключена установка фугасной боевой части. Варианты существуют разные, всё определяется конкретным объектом, по которому ведётся огонь», — пояснил Кнутов.