В Красноярске начались работы по устранению подтопления домов на Тобольской

В красноярских Черёмушках приступили к устройству водоотвода на проблемном участке у дома № 19а по улице Тобольская. Об этом рассказал мэр.
Напомним, зимой жители пожаловались ему на подтопление нескольких многоэтажек, двора и гаражей. Проблема существует давно — грунтовые воды регулярно выходят на поверхность в разных местах.
Тогда Сергей Верещагин пообещал, что в сезон благоустройства специалисты начнут необходимые работы по устранению подтопления домов на Тобольской.
Сегодня он сообщил, что сейчас на участке устанавливают три водосборных колодца и готовят траншею под дренажные трубы, которые будут аккумулировать грунтовые воды.
«Летом всё должно быть выполнено, затем восстановлено благоустройство. Результат мероприятий оценим и примем дальнейшие решения», — заверил градоначальник.
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