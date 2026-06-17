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В Красноярске начались работы по устранению подтопления домов на Тобольской

В красноярских Черёмушках приступили к устройству водоотвода на проблемном участке у дома № 19а по улице Тобольская.

В красноярских Черёмушках приступили к устройству водоотвода на проблемном участке у дома № 19а по улице Тобольская. Об этом рассказал мэр.

Напомним, зимой жители пожаловались ему на подтопление нескольких многоэтажек, двора и гаражей. Проблема существует давно — грунтовые воды регулярно выходят на поверхность в разных местах.

Тогда Сергей Верещагин пообещал, что в сезон благоустройства специалисты начнут необходимые работы по устранению подтопления домов на Тобольской.

Сегодня он сообщил, что сейчас на участке устанавливают три водосборных колодца и готовят траншею под дренажные трубы, которые будут аккумулировать грунтовые воды.

«Летом всё должно быть выполнено, затем восстановлено благоустройство. Результат мероприятий оценим и примем дальнейшие решения», — заверил градоначальник.

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