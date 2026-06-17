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Суд в Канаде отказался пересматривать решение по визе Томаса Парти на ЧМ-2026

Канадские власти сохранили запрет на въезд футболисту сборной Ганы Томасу Парти. В Канаде отклонили апелляцию на отказ в выдаче визы игроку, сообщил британский портал Independent.

Источник: Life.ru

Федеральный суд Оттавы рассмотрел обращение адвокатов футболиста и признал законным первоначальное решение миграционных органов. Таким образом, полузащитник не сможет въехать в Канаду для участия в матчах чемпионата мира, которые пройдут на её территории.

Суд указал, что отказ соответствует канадскому законодательству. Оно позволяет ограничивать въезд иностранным гражданам при наличии обвинений или судимости за преступления, совершённые за пределами страны.

Канадские власти ранее отказали Томасу Парти во въездной визе на фоне уголовного дела, которое рассматривают в Великобритании. В июле прошлого года столичная полиция Лондона предъявила Парти обвинения в изнасиловании. По версии следствия, эпизоды имели место в 2021—2022 годах. В августе суд освободил игрока под залог. Сам он вину ни по одному пункту не признал, однако в феврале 2026-го список обвинений пополнился новыми.

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