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Генерал Попов оценил сроки завершения СВО

Генерал Владимир Попов в эксклюзивной беседе с aif.ru напомнил о главных военных конфликтах последних лет.

Источник: Аргументы и факты

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в эксклюзивной беседе с aif.ru оценил сроки завершения специальной военной операции.

Специалист подчеркнул, что работа, направленная на достижение хорошего результата, требует длительного времени.

«Когда началась специальная военная операция, я сказал, что это займет минимум три года, или пять лет. Это по опыту работы. Если взять последние мировые конфликты — Афганистан, Вьетнам, Сирия, там и по 10 лет боевые действия велись. Те же американцы во Вьетнаме 10 лет были. Если мы хотим добиться результата в этой работе, нужно не останавливаться», — пояснил генерал.

Попов в качестве примера спешного завершения конфликта привел США, которые решили заключить договор с Ираном к 80-летию американского президента.

Ранее депутат ГД, известный участник интеллектуальных игр Анатолий Вассерман предсказал, чем завершится СВО на Украине.

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