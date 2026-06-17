Генерал Попов оценил сроки завершения СВО

«Когда началась специальная военная операция, я сказал, что это займет минимум три года, или пять лет. Это по опыту работы. Если взять последние мировые конфликты — Афганистан, Вьетнам, Сирия, там и по 10 лет боевые действия велись. Те же американцы во Вьетнаме 10 лет были. Если мы хотим добиться результата в этой работе, нужно не останавливаться», — пояснил генерал.