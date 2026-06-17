Генерал Попов оценил сроки завершения СВО

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в эксклюзивной беседе с aif.ru оценил сроки завершения специальной военной операции.
Специалист подчеркнул, что работа, направленная на достижение хорошего результата, требует длительного времени.
«Когда началась специальная военная операция, я сказал, что это займет минимум три года, или пять лет. Это по опыту работы. Если взять последние мировые конфликты — Афганистан, Вьетнам, Сирия, там и по 10 лет боевые действия велись. Те же американцы во Вьетнаме 10 лет были. Если мы хотим добиться результата в этой работе, нужно не останавливаться», — пояснил генерал.
Попов в качестве примера спешного завершения конфликта привел США, которые решили заключить договор с Ираном к 80-летию американского президента.
Ранее депутат ГД, известный участник интеллектуальных игр Анатолий Вассерман предсказал, чем завершится СВО на Украине.