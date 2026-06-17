В селах Иланско-Нижнеингашского округа прокладывают новый водопровод

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В селах Новониколаевка и Южно-Александровка Иланско-Нижнеингашского округа в рамках федеральной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» начались работы по ремонту водопроводной сети.
Как отмечает пресс-служба регионального минстроя, в Новониколаевке проложили около 4 тысяч метров полиэтиленовых труб взамен старых стальных — это почти половина запланированного объема. Всего в селе реконструируют более 9 тысяч метров трубопровода, который пройдет по 15 улицам.
В Южно-Александровке готовят площадку для разработки траншеи. На участок завезли новые полиэтиленовые трубы. Обновленная сеть пройдет по 8 улицам, протяженность — 6,5 тысячи метров.
В этом году модернизация объектов водоснабжения по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» также продолжается в Уяре, Норильске, Железногорске и поселке Солонцы.