В селах Иланско-Нижнеингашского округа прокладывают новый водопровод

Как отмечает пресс-служба регионального минстроя, в Новониколаевке проложили около 4 тысяч метров полиэтиленовых труб взамен старых стальных — это почти половина запланированного объема. Всего в селе реконструируют более 9 тысяч метров трубопровода, который пройдет по 15 улицам.