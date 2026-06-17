Вода на морских курортах России прогрелась до 26 градусов

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Температура воды на российских морских курортах достигает плюс 26 градусов, теплее всего вода в Ейске, а холоднее — в Алуште. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
«В районе Алушты — плюс 14 градусов, Калининграда — плюс 15, Феодосии — плюс 17, в Ялте — плюс 18, Туапсе и Евпатории — плюс 19, в Сочи и Анапе — плюс 20, в Геленджике — плюс 22, в Ейске — плюс 26», — сказала Макарова.
Ранее доцент кафедры общественного здоровья, здравоохранения и гигиены медицинского института РУДН Елена Каверина в беседе с ТАСС отмечала, что комфортной для большинства людей температурой воды для купания в море является плюс 22−24 градуса.
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