Месси первым в истории сыграл на шести чемпионатах мира

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе поднялся на третье место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира. Это произошло после дубля в матче против команды Сенегала на турнире 2026 года. Француз довёл свой счёт до 14 забитых мячей на мировых первенствах. По этому показателю он сравнялся с легендарным немецким форвардом Гердом Мюллером и обошёл Лионеля Месси, а также другого представителя Франции — Жюста Фонтена.