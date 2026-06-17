Команды по регби из Хабаровского края завоевали медали на всероссийских соревнованиях

Команды Хабаровского края по регби завоевали первые медали всероссийских соревнований. Турнир среди команд общеобразовательных организаций Регбийной школьной лиги прошел в Зеленограде. В этих соревнованиях приняли участие лучшие команды по итогам отборочного этапа в регионах России. Медали разыгрывались в пяти возрастных группах. Хабаровский край представляли 2 команды, состоящие из учеников хабаровской школы № 16. Среди команд учеников 7−8 классов, хабаровские игроки забрали бронзовые медали. Команда из Хабаровского края стала первым в истории Регбийной школьной лиги коллективом с Дальнего Востока, которому удалось завоевать медали.