Команды Хабаровского края по регби завоевали первые медали всероссийских соревнований. Турнир среди команд общеобразовательных организаций Регбийной школьной лиги прошел в Зеленограде. В этих соревнованиях приняли участие лучшие команды по итогам отборочного этапа в регионах России. Медали разыгрывались в пяти возрастных группах. Хабаровский край представляли 2 команды, состоящие из учеников хабаровской школы № 16. Среди команд учеников 7−8 классов, хабаровские игроки забрали бронзовые медали. Команда из Хабаровского края стала первым в истории Регбийной школьной лиги коллективом с Дальнего Востока, которому удалось завоевать медали.
Команды по регби из Хабаровского края завоевали медали на всероссийских соревнованиях
Команды Хабаровского края по регби завоевали первые медали всероссийских соревнований. Турнир среди команд общеобразовательных организаций Регбийной школьной лиги прошел в Зеленограде. В этих соревнованиях приняли участие лучшие команды по итогам отборочного этапа в регионах России. Медали разыгрывались в пяти возрастных группах. Хабаровский край представляли 2 команды, состоящие из учеников хабаровской школы № 16. Среди команд учеников.