Брошенные истории: во дворе Хабаровска выкинули целую домашнюю библиотеку

Во дворе одного из домов Хабаровска образовалась необычная свалка: на земле валяются десятки, а то и сотни выброшенных книг. Водитель мусоровоза, обнаруживший это, не смог сдержать эмоций: по его словам, даже если решили избавиться от библиотеки, можно было хотя бы отнести книги в контейнер.