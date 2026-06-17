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Грузовик насмерть сбил 72-летнюю пенсионерку в центре Хабаровска

ДТП произошло 16 июня в 17:00 на Льва Толстого, 23. Грузовик медленно двигался задним ходом, а женщина переходила проезжую часть по линии тротуара и оказалась у него под колесами. «Пешеход скончалась на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Все обстоятельства устанавливаются» , — сообщили в Госавтоинспекции по Хабаровску.

ДТП произошло 16 июня в 17:00 на Льва Толстого, 23. Грузовик медленно двигался задним ходом, а женщина переходила проезжую часть по линии тротуара и оказалась у него под колесами. «Пешеход скончалась на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Все обстоятельства устанавливаются» , — сообщили в Госавтоинспекции по Хабаровску.