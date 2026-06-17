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Жителя Хабаровского района задержали за незаконную рубку дров на сумму более 550 тысяч рублей

Ранее судимый 50-летний житель села Корсаково-2 за январь 2026 года срубил в лесу недалеко от дома 13 деревьев для отопления печи. Ущерб составил около 560 тысяч рублей. С обвиняемого взяли подписку о невыезде. Изъятые полицейскими четыре спила деревьев, цепь от бензопилы и ручная пила помещены на хранение до решения суда.

Ранее судимый 50-летний житель села Корсаково-2 за январь 2026 года срубил в лесу недалеко от дома 13 деревьев для отопления печи. Ущерб составил около 560 тысяч рублей. С обвиняемого взяли подписку о невыезде. Изъятые полицейскими четыре спила деревьев, цепь от бензопилы и ручная пила помещены на хранение до решения суда.