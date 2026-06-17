Работающим хабаровчанам повысят пенсии с 1 августа

Напомним, что отделение Соцфонда России по Хабаровскому краю и ЕАО с 1 июня приступило к сбору заявлений от граждан на получение ежегодной семейной выплаты. Родители с двумя и более детьми могут претендовать на компенсацию НДФЛ, который они уплатили в 2025 году.