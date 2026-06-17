Работающим хабаровчанам повысят пенсии с 1 августа

С 1 августа 2026 года работающим хабаровчанам повысят пенсионные выплаты. Размер индексации зависит от заработной платы, полученной за 2025 год. В целом накопительные пенсии россиян в 2026-м увеличат на 17,3%, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Индексацию произведут в размере до трех индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) в зависимости от заработной платы и отчислений работающего пенсионера за 2025 год, — напомнила депутат Государственной думы России Светлана Бессараб.
По словам парламентария, следующую индексацию проведут осенью — 1 октября. На 4% повысят пенсии сотрудников силового блока и военнослужащих.
В мае Соцфонд России сообщил, что в 2026 году накопительные пенсии россиян увеличатся на 17,3%. Перерасчет начнут проводить с 1 августа — заявок подавать не нужно, специалисты самостоятельно рассчитают сумму и оформят новые выплаты. Изменения коснутся 136 тысяч россиян.
Напомним, что отделение Соцфонда России по Хабаровскому краю и ЕАО с 1 июня приступило к сбору заявлений от граждан на получение ежегодной семейной выплаты. Родители с двумя и более детьми могут претендовать на компенсацию НДФЛ, который они уплатили в 2025 году.