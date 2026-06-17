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Суд взыскал с Клавы Коки долги по коммунальным платежам

Суд в Москве взыскал с Клавы Коки долги по коммунальным платежам.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Суд в Москве взыскал с певицы Клавы Коки (Клавдии Высоковой) долги по коммунальным платежам, следует из материалов суда в распоряжении РИА Новости.

Из них следует, что в 2025 и 2026 годах на Коку подали три иска — от Мосводоканала, Московской объединенной энергетической компании и Фонда капитального ремонта многоквартирных домов.

Все они касались взыскания с певицы платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию.

Суд удовлетворил все иски. Решения вступили в силу.

Суммы взыскиваемых долгов в материалах не сообщаются.