Месси установил рекорд по числу чемпионатов мира, в которых он участвовал

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси на чемпионате мира по футболу 2026 года стал первым футболистом, который сыграл в шести мировых первенствах. Такой рекорд он установил, приняв участие в матче первого тура группового этапа против команды Алжира. Местом игры был выбран стадион в Канзас-Сити в американском штате Миссури.
На пяти чемпионатах мира участвовали мексиканцы Антонио Карбахаль и Рафаэль Маркес, а также немец Лотар Маттеус и соотечественник Мануэль Нойер. Кроме того, в таком же числе мировых первенств сыграл Криштиану Роналду, которого включили в состав португальской сборной на ЧМ-2026.
Помимо этого, в рамках встречи в Канзас-Сити Лионель Месси обновил рекорд чемпионатов мира по количеству проведенных матчей. На его счету уже 27 подобных игр.
Напомним, 10 июня в товарищеском матче, который прошел в США, сборная Аргентины уверенно одержала победу над командой Исландии. Игра закончилась со счётом 3:0. Один из голов забил с пенальти на 72-й минуте Лионель Месси.