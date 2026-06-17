Месси установил рекорд по числу чемпионатов мира, в которых он участвовал

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси на чемпионате мира по футболу 2026 года стал первым футболистом, который сыграл в шести мировых первенствах. Такой рекорд он установил, приняв участие в матче первого тура группового этапа против команды Алжира. Местом игры был выбран стадион в Канзас-Сити в американском штате Миссури.