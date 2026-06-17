Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Месси установил рекорд по числу чемпионатов мира, в которых он участвовал

Аргентинец Лионель Месси на матче ЧМ-2026 установил рекорд по числу чемпионатов мира по футболу, в которых он играл.

Источник: Аргументы и факты

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси на чемпионате мира по футболу 2026 года стал первым футболистом, который сыграл в шести мировых первенствах. Такой рекорд он установил, приняв участие в матче первого тура группового этапа против команды Алжира. Местом игры был выбран стадион в Канзас-Сити в американском штате Миссури.

На пяти чемпионатах мира участвовали мексиканцы Антонио Карбахаль и Рафаэль Маркес, а также немец Лотар Маттеус и соотечественник Мануэль Нойер. Кроме того, в таком же числе мировых первенств сыграл Криштиану Роналду, которого включили в состав португальской сборной на ЧМ-2026.

Помимо этого, в рамках встречи в Канзас-Сити Лионель Месси обновил рекорд чемпионатов мира по количеству проведенных матчей. На его счету уже 27 подобных игр.

Напомним, 10 июня в товарищеском матче, который прошел в США, сборная Аргентины уверенно одержала победу над командой Исландии. Игра закончилась со счётом 3:0. Один из голов забил с пенальти на 72-й минуте Лионель Месси.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше