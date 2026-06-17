К омбудсмену ДНР чаще всего обращаются по гуманитарным вопросам СВО

«Явно выделяются обращения, связанные с гуманитарными вопросами СВО, которые составляют 58,7% от общего количества обращений. Указанный факт говорит о том, что граждане испытывают значительные трудности и нуждаются в помощи в вопросах, касающихся поиска пропавших без вести, возвращения из плена и социальной помощи мирному населению, пострадавшему от действий ВСУ», — сообщила ТАСС омбудсмен ДНР Дарья Морозова.