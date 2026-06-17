К омбудсмену ДНР чаще всего обращаются по гуманитарным вопросам СВО

ДОНЕЦК, 17 июня. /ТАСС/. Гуманитарные вопросы СВО составили почти 60% от общего числа обращений, поступивших в адрес омбудсмена ДНР в 2025 году. Вопросы этой тематики остаются самыми частыми с 2022 года.
«Явно выделяются обращения, связанные с гуманитарными вопросами СВО, которые составляют 58,7% от общего количества обращений. Указанный факт говорит о том, что граждане испытывают значительные трудности и нуждаются в помощи в вопросах, касающихся поиска пропавших без вести, возвращения из плена и социальной помощи мирному населению, пострадавшему от действий ВСУ», — сообщила ТАСС омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
Она добавила, что эта тематика остается наиболее частой с 2022 года. Всего за 2025 год поступило почти 22 тыс. обращений. Среди других частых тем — вопросы социального обеспечения, охраны здоровья и медпомощи, жилищных, экономических и трудовых прав.
«Все обращения были не только обработаны в соответствии с законодательством, но и каждому обратившемуся была оказана поддержка, выраженная либо в конкретных действиях по решению проблемы, либо в форме разъяснений о доступных правовых ресурсах и методах восстановления законных прав», — заключила собеседница агентства.