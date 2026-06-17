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Удары и мрак накрыли Украину в ответ за НПЗ: главная новость СВО 17 июня

Ночью в Днепропетровской области зафиксировали несколько мощных взрывов. Что попало под удар — в эксклюзивном материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Сразу в нескольких населенных пунктах Днепропетровской области в ночь на 16 июня прогремели мощные взрывы. Удары наносились по инфраструктуре и логистике ВСУ, а также по главному кластеру, снабжающему предприятия ВПК электроэнергией.

Военный эксперт Алексей Анпилогов в эксклюзивной беседе с aif.ru назвал цели ударов и рассказал о потерях противника.

Напомним, взрывы были зафиксированы в Днепропетровске, Шахтерском, Васильковке и других населенных пунктах области. Удары, согласно данным околовоенных Telegram-каналов, наносились авиабомбами и беспилотниками «Герань».

Известно, в частности, что под удар «Гераней» попала АЗС Sentosa Oil в Светлогорском Днепропетровской области. После серии ударов в сети появились кадры горящих объектов и гигантские столбы дыма.

Анпилогов, комментируя эти удары, отметил, что главные объекты ВСУ были повреждены в Зеленодольске, где находится крупный промышленный кластер, а также местная ТЭС.

«Это крупный объект электрогенерации, который уже несколько раз поражался нашими воздушно-космическими силами. Вероятно, именно он стал целью атаки, потому что сейчас продолжается снабжение электроэнергией именно с таких оставшихся на Украине предприятий ВПК», — пояснил военный эксперт.

Анпилогов отметил, что Васильковка и Шахтерское расположены недалеко от линии боевого соприкосновения, поэтому там удары наносились в основном по опорным точкам противника.

«Речь, вероятнее всего, идет о поражении инфраструктуры ВСУ. Что касается ударов по административным и городским центрам, в первую очередь это Днепропетровск, здесь могли наносить удары по логистике, потому что часть прилетов пришлась именно на район транспортной инфраструктуры», — добавил специалист.

О потерях в Киеве умолчали. Военный эксперт объяснил, почему Зеленский их скрывает.

«Украина сейчас все цензурирует, не показывает результаты прилетов, при этом педалируя в основном сопутствующий ущерб, но даже он достаточно четко показывает, что удары были не по гражданской инфраструктуре, а по военной. Потери среди украинских военных, безусловно, есть и скрываются, потому что заявить о том, что были ликвидированы военнослужащие или есть раненые среди них — это признать правомерность российских ударов по предприятиям ВПК и по оперативным тылам ВСУ», — подчеркнул эксперт.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что успешные действия подразделений ВС РФ в Константиновке вынудили киевский режим начать эвакуацию промышленных предприятий из Краматорска и Дружковки на запад Украины.

Перемещение промышленных мощностей свидетельствует о стремлении Киева сохранить производственный потенциал и квалифицированные кадры в условиях российского наступления.