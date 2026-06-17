Удары и мрак накрыли Украину в ответ за НПЗ: главная новость СВО 17 июня

«Украина сейчас все цензурирует, не показывает результаты прилетов, при этом педалируя в основном сопутствующий ущерб, но даже он достаточно четко показывает, что удары были не по гражданской инфраструктуре, а по военной. Потери среди украинских военных, безусловно, есть и скрываются, потому что заявить о том, что были ликвидированы военнослужащие или есть раненые среди них — это признать правомерность российских ударов по предприятиям ВПК и по оперативным тылам ВСУ», — подчеркнул эксперт.