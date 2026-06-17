В Красноярском крае суд забрал у фермера запущенные поля и вернул муниципалитету

16 июня стало известно, что в Большом Улуе Красноярского края прокуратура добилась возврата муниципальных земель, которые больше пяти лет зарастали сорняками.
В 2018 году администрация Большеулуйского района отдала местному фермеру в безвозмездное пользование больше 460 гектаров пашни. Договор был простым: участок предназначен для сельского хозяйства, значит, его нужно обрабатывать и засевать культурными растениями.
Но за пять лет фермер не засеял ни одного поля. Земля постепенно покрылась бурьяном, кустарником и мелколесьем. Тем не менее в 2023 году муниципалитет пошел дальше: бесплатно передал этот участок в собственность тому же человеку.
Прокуратура проверила документы и пришла к выводу: такой подарок незаконен, поскольку главное условие использования земли так и не выполнили. Надзорное ведомство подало иск в арбитражный суд края с требованием признать сделку ничтожной и вернуть неиспользуемые угодья округу.
Суд встал на сторону прокуратуры. Теперь больше 460 гектаров стоимостью свыше девяти миллионов рублей снова числятся за муниципалитетом. Прокурор проследит, чтобы решение исполнили, а земля впредь использовалась по назначению.