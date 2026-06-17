В России в 2025 году выросла заболеваемость природно-очаговыми инфекциями

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В прошлом году в России зафиксировано около 19,4 тыс. случаев заболевания природно-очаговыми инфекциями и инфекциями, общими для человека и животных — это почти на 4 тыс. больше, чем годом ранее.