В России в 2025 году выросла заболеваемость природно-очаговыми инфекциями

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В прошлом году в России зафиксировано около 19,4 тыс. случаев заболевания природно-очаговыми инфекциями и инфекциями, общими для человека и животных — это почти на 4 тыс. больше, чем годом ранее.
Как пишет ТАСС, особо отмечено увеличение заболеваемости иксодовыми клещевыми боррелиозами (ИКБ), геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ), клещевыми риккетсиозами.
Также зарегистрирован незначительный рост случаев впервые выявленного бруцеллеза. При этом показатели заболеваемости ИКБ и бруцеллезом превысили соответствующие среднемноголетние уровни.