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Аферисты начали продавать горящие туры через каналы-двойники турагентств

Аферисты начали продавать туры через каналы-двойники турагентств в Telegram.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Мошенники начали продавать горящие туры через каналы в мессенджерах, которые выдают себя за известных туроператоров, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

«Мошенники создают в Telegram каналы-двойники известных турагентств или маскируются под “частных агентов, имеющих доступ к конфиденциальным базам”. Они распространяют объявления о путевках в Сочи, Турцию или на Алтай со скидкой до 50%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что жертву торопят с оплатой, присылают ссылку на фишинговый сайт для бронирования, а после внесения оплаты удаляют переписку и исчезают.

В «Мошеловке» советуют бронировать туры только на официальных сайтах туроператоров или в проверенных офлайн-офисах компаний.

«Тщательно проверяйте адресную строку сайтов бронирования на наличие лишних букв или символов перед вводом платежных данных. Не переводите деньги на карты физических лиц (“частных агентов”) в мессенджерах», — заключили там.