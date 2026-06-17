Аферисты начали продавать горящие туры через каналы-двойники турагентств

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Мошенники начали продавать горящие туры через каналы в мессенджерах, которые выдают себя за известных туроператоров, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.
«Мошенники создают в Telegram каналы-двойники известных турагентств или маскируются под “частных агентов, имеющих доступ к конфиденциальным базам”. Они распространяют объявления о путевках в Сочи, Турцию или на Алтай со скидкой до 50%», — говорится в сообщении.
Отмечается, что жертву торопят с оплатой, присылают ссылку на фишинговый сайт для бронирования, а после внесения оплаты удаляют переписку и исчезают.
В «Мошеловке» советуют бронировать туры только на официальных сайтах туроператоров или в проверенных офлайн-офисах компаний.
«Тщательно проверяйте адресную строку сайтов бронирования на наличие лишних букв или символов перед вводом платежных данных. Не переводите деньги на карты физических лиц (“частных агентов”) в мессенджерах», — заключили там.