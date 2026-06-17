Аферисты начали продавать горящие туры через каналы-двойники турагентств

«Мошенники создают в Telegram каналы-двойники известных турагентств или маскируются под “частных агентов, имеющих доступ к конфиденциальным базам”. Они распространяют объявления о путевках в Сочи, Турцию или на Алтай со скидкой до 50%», — говорится в сообщении.