В Госдуме предложили изменить срок индексации страховых пенсий

«В прошлом году они были доиндексированы 1 февраля для того, чтобы индексация была не ниже уровня фактической инфляции. В этом же году произошла индексация с 1 января, и коэффициент был заложен выше прогнозной инфляции, то есть произошло нормальное индексирование», — уточнил депутат.