Актриса Ирина Пегова опубликовала фото с 20-летней дочерью от Дмитрия Орлова

Актриса Ирина Пегова показала дочь от коллеги Дмитрия Орлова.
Она сделала фото с 20-летней Татьяной в ресторане во время семейного ужина. Артистка разместила снимок на своей странице в социальной сети.
Супруги были женаты шесть лет и развелись в 2011 году. Пегова рассказывала, что ее жизнь кардинально изменилась после развода и стала лучше. Но она никогда не препятствовала встречам экс-супруга с дочерью.
В начале июня актриса Екатерина Климова разместила на своей странице в социальной сети фото своей матери Светланы и 18-летнего сына Корнея.
Дочь певицы Кристины Орбакайте Клавдия перешла в старшую школу. Артистка на днях показала, как сейчас выглядит девушка, опубликовав видео с ней у себя на странице в соцсетях.
Также фигурист Алексей Ягудин опубликовал в соцсети фото с супругой Татьяной Тотьмяниной и повзрослевшими дочерьми: 16-летней Елизаветой и 10-летней Мишель. Спортсмен поделился семейным кадром, сделанном на отдыхе.