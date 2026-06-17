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Актриса Ирина Пегова опубликовала фото с 20-летней дочерью от Дмитрия Орлова

Актриса Ирина Пегова показала дочь от коллеги Дмитрия Орлова.

Актриса Ирина Пегова показала дочь от коллеги Дмитрия Орлова.

Она сделала фото с 20-летней Татьяной в ресторане во время семейного ужина. Артистка разместила снимок на своей странице в социальной сети.

Супруги были женаты шесть лет и развелись в 2011 году. Пегова рассказывала, что ее жизнь кардинально изменилась после развода и стала лучше. Но она никогда не препятствовала встречам экс-супруга с дочерью.

В начале июня актриса Екатерина Климова разместила на своей странице в социальной сети фото своей матери Светланы и 18-летнего сына Корнея.

Дочь певицы Кристины Орбакайте Клавдия перешла в старшую школу. Артистка на днях показала, как сейчас выглядит девушка, опубликовав видео с ней у себя на странице в соцсетях.

Также фигурист Алексей Ягудин опубликовал в соцсети фото с супругой Татьяной Тотьмяниной и повзрослевшими дочерьми: 16-летней Елизаветой и 10-летней Мишель. Спортсмен поделился семейным кадром, сделанном на отдыхе.