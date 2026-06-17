Огненный дождь накрыл Киев: Зеленский пожалел об атаках на Подмосковье

«Ответом станет системная работа по выполнению целей спецоперации. Надо всем миром навалиться на проблему с налетами беспилотников, чтобы решить ее. Для этих целей необходимо задействовать и административные ресурсы, опираясь на добровольческий корпус. Такие люди должны следить за порядком и контролировать воздушное пространство в зоне их ответственности. Кроме того, представители этого добровольческого корпуса могли бы отслеживать новых лиц, которые появляются на том или ином участке. Они тоже могут быть замешаны в запуске БПЛА», — пояснил генерал.