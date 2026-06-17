Огненный дождь накрыл Киев: Зеленский пожалел об атаках на Подмосковье

Ночь на 16 июня стала одной из самых напряжённых для системы противовоздушной обороны Московского региона. Десятки украинских беспилотников пытались прорваться к столице, но были перехвачены и уничтожены.
Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, откуда запустили дроны и какой Киев получил ответ. По его словам, атака была массированной, но российская ПВО сработала на отлично.
Напомним, в ночь на вторник российские средства ПВО перехватили и уничтожили 172 беспилотника ВСУ. В первой половине дня 16 июня был сбит ещё 151 БПЛА.
Дроны сбили над Ярославской, Владимирской, Смоленской, Тульской, Калужской, Рязанской областями, Крымом и другими регионами РФ. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 60 сбитых на подлёте к Москве беспилотниках.
Один из дронов повредил объект на НПЗ. В результате никто не пострадал.
Два маршрута: как летели дроны.
Генерал Попов выделил два маршрута, по которым могли лететь вражеские беспилотники.
«Два основных направления. Конечно, они летели с территории Украины, из ближайших к границе регионов. Это Харьковская и Сумская области. Они могли лететь через Смоленскую область в сторону Москвы. Или же могли чуть южнее лететь — через Тамбовскую область», — пояснил генерал.
Украинские операторы, судя по всему, использовали оба направления, чтобы рассредоточить внимание и попытаться прорваться. Но и здесь их постигла неудача.
Ответ Киеву: удары по пяти областям.
Попов подчеркнул, что киевский режим после атак на РФ получит соответствующий ответ.
«Ответом станет системная работа по выполнению целей спецоперации. Надо всем миром навалиться на проблему с налетами беспилотников, чтобы решить ее. Для этих целей необходимо задействовать и административные ресурсы, опираясь на добровольческий корпус. Такие люди должны следить за порядком и контролировать воздушное пространство в зоне их ответственности. Кроме того, представители этого добровольческого корпуса могли бы отслеживать новых лиц, которые появляются на том или ином участке. Они тоже могут быть замешаны в запуске БПЛА», — пояснил генерал.
Ответ не заставил себя ждать. После попытки атаковать Московскую область в околовоенных Telegram-каналах появились сообщения о зафиксированных на Украине ударах.
Среди целей — объекты ВСУ в Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Одесской и других областях. В сети также появились кадры сильных пожаров на объектах украинских боевиков.
Атака отбита, работа продолжается.
172 беспилотника сбиты ночью, ещё 151 — днём. Итог двух волн атак — 323 уничтоженных дрона. Это рекордный показатель, который говорит о высокой эффективности российской ПВО.
Ответ России уже последовал. Удары по объектам ВСУ — это лишь начало. Чем больше Украина будет атаковать российские регионы, тем мощнее будут ответные удары. Это аксиома. И она не изменится, пока киевский режим не поймёт: террор не остаётся безнаказанным.