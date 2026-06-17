Хабаровчане стали призёрами всероссийского турнира по регби

Команда хабаровской школы № 16 стала призёром всероссийских соревнований по регби. Это первый успех дальневосточного коллектива в истории Регбийной школьной лиги, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Турнир среди команд общеобразовательных организаций Регбийной школьной лиги проходил в Зеленограде. Участие приняли команды, подтвердившие мастерство во время региональных отборочных этапов.
Хабаровский край на турнире представили две команды, в состав которых вошли ученики школы № 16 из краевой столицы. Дальневосточники завоевали бронзовые медали среди команд, составленных из учеников 7−8 классов.
— Результатом я доволен. Мы за последние несколько лет выиграли все турниры по тэг-регби в Хабаровском крае. По уровню игры было видно, что есть у нас потенциал подняться еще выше в таком турнире, — рассказал тренер команды Алексей Захарченко.
Во время соревнований в двух матчах хабаровчане уступили в упорной борьбе с минимальным счетом 0:1 и выиграли 2:1.
В полуфинале хабаровские школьники уступили будущим победителям всероссийских соревнований из московской школы № 962. В матче за бронзовые медали против команды из Ярославской области все решилось в последние минуты встречи. В концовке игры хабаровчанам удалось занести две удачные попытки и победить 3:1.