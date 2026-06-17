Хабаровчане стали призёрами всероссийского турнира по регби

— Результатом я доволен. Мы за последние несколько лет выиграли все турниры по тэг-регби в Хабаровском крае. По уровню игры было видно, что есть у нас потенциал подняться еще выше в таком турнире, — рассказал тренер команды Алексей Захарченко.