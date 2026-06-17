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Площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась до 62,5 тысяч га

За сутки площадь лесных пожаров выросла на 20 тысяч га.

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки выросла до 62,6 тысяч гектаров. Об этом сообщили в Лесопожарном центре региона.

На утро 17 июня в Красноярском крае действует 88 пожаров на площади более 62,5 тысяч гектаров, за сутки она увеличилась на 21,6 тысячу гектаров. Угрозы населённым пунктам нет.

В тушении задействованы 1 286 человек и 18 единиц техники. Возгорания фиксируются в пяти округах на севере края.

Накануне группировку Авиалесоохраны усилили более чем на 70 специалистов из других регионов, применяется взрывной метод прокладки минполос и искусственное вызывание осадков. До 19 июня сохраняется чрезвычайная пожарная опасность V класса, на севере ожидается жара до +28 градусов. В лесах края действует режим ЧС.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае из-за лесных пожаров ввели режим НМУ.