Площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась до 62,5 тысяч га

Накануне группировку Авиалесоохраны усилили более чем на 70 специалистов из других регионов, применяется взрывной метод прокладки минполос и искусственное вызывание осадков. До 19 июня сохраняется чрезвычайная пожарная опасность V класса, на севере ожидается жара до +28 градусов. В лесах края действует режим ЧС.