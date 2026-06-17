Эксперт Медведникова назвала размер зарплаты опытных артистов балета в регионах

«У артистов балета начального уровня зарплата зачастую составляет около 50 тысяч рублей в месяц, в небольших театрах и театральных проектах она может быть еще меньше. Даже если танцор уже имеет большой опыт, в региональных театрах его средняя зарплата будет несколько выше и в среднем составлять 70−80 тысяч рублей», — сказала Медведникова.