Эксперт Медведникова назвала размер зарплаты опытных артистов балета в регионах

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Заработная плата опытных артистов балета в регионах России в среднем может составлять 70−80 тыс. рублей, в ведущих театрах страны — сотни тыс. рублей. Об этом сообщила ТАСС кандидат географических наук, младший научный сотрудник Центра пространственного анализа и региональной диагностики Президентской академии Дарина Медведникова.
«У артистов балета начального уровня зарплата зачастую составляет около 50 тысяч рублей в месяц, в небольших театрах и театральных проектах она может быть еще меньше. Даже если танцор уже имеет большой опыт, в региональных театрах его средняя зарплата будет несколько выше и в среднем составлять 70−80 тысяч рублей», — сказала Медведникова.
По ее словам, в ведущих столичных театрах танцоры кордебалета могут в месяц получать до 150 тыс. рублей. Если речь о Большом театре, Мариинском театре и других ведущих театрах страны и об их прима-танцорах — их зарплаты уже могут быть очень солидными и измеряться в сотнях тыс. рублей, добавила эксперт.
Она отметила, что зарплата танцоров балета сильно варьируется в зависимости от уровня их мастерства, региона и конкретного театрального или иного учреждения, в котором они работают.
Медведникова также подчеркнула, что в среднем из-за относительно невысоких заработков танцоры балета часто выбирают подрабатывать, преподавая хореографию и балетное мастерство, участвуя в рекламных, медиа, и других проектах.