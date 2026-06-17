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В Тандинском районе Тувы произошло землетрясение магнитудой 3,2

Жители Тувы не ощутили подземные толчки ночью 17 июня.

Источник: Комсомольская правда

В Туве ночью 17 июня сейсмологи зарегистрировали подземные толчки. Это случилось в половине первого ночи по местному времени. Эпицентр находился в Тандинском районе, всего в четырех километрах от села Кочетово. Магнитуда составила 3,2 балла.

В МЧС по республике рассказали, что колебания земли жители не ощутили. Звонков в экстренные службы не было. Все коммунальные системы и объекты жизнеобеспечения работают как обычно, без сбоев.

Напомним, значительная часть территорий региона покрыты тайгой, горами и степями, где людей почти нет. В некоторых районах плотность населения в среднем не превышает двух человек на квадратный километр. К тому же в местных населенных пунктах преобладает малоэтажная застройка, так что и в случае более сильных землетрясений серьезных разрушений ожидать не приходится.

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