В Тандинском районе Тувы произошло землетрясение магнитудой 3,2

Напомним, значительная часть территорий региона покрыты тайгой, горами и степями, где людей почти нет. В некоторых районах плотность населения в среднем не превышает двух человек на квадратный километр. К тому же в местных населенных пунктах преобладает малоэтажная застройка, так что и в случае более сильных землетрясений серьезных разрушений ожидать не приходится.