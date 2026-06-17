Пыль и грязь: жители пригорода Уральска пожаловались на плохие дороги

В местном акимате сообщили, что разработанный проект по ремонту дорог поделили для удобства на две части. Улицы, что вошли в первую, сделать успели, а после были паводки, дефицит бюджета, и поэтому реализация второй части встала. «Местные жители встречались с заместителем акима области, где он показал план развития территорий. И это вошло в план развития на три года. Но пока, на данный момент, финансирования не выделено, пока проект не начат», — заявил аким Мичуринского сельского округа Максим Мусалимов.