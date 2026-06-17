Пыль и грязь: жители пригорода Уральска пожаловались на плохие дороги

«Я здесь живу пять лет, шестой год, и вот такая у нас проблема. Сейчас вот более или менее дороги у нас выровнялись, и то — благодаря нашим жителям, которые здесь проживают. Мы сами скидываемся, вызываем грейдер и равняем дорогу. Раньше здесь вообще было ужасно», — рассказал местный житель Арман Кулов.
После дождей улицы становятся непроходимыми, а в жару душат пылью. «Летом пыль, невозможно дышать, маленькие дети ходят в садик, школу. Ну просто нереально. Во время дождя, сами видите, дорога — не проехать. А у нас взрослые дома люди есть, пожилые. То есть при экстренных случаях даже машина не может пробраться», — пожаловался Нуртай Кульжанов.
Сообщается, что местные два года назад оплатили разработку проекта по ремонту дорог. Проект делали за счет средств, собранных с местных жителей и местных же предпринимателей. Он обошелся в 8 млн тенге. По документам, чтобы отремонтировать все эти дороги, нужно 800 млн, однако таких денег в бюджете района нет.
В местном акимате сообщили, что разработанный проект по ремонту дорог поделили для удобства на две части. Улицы, что вошли в первую, сделать успели, а после были паводки, дефицит бюджета, и поэтому реализация второй части встала. «Местные жители встречались с заместителем акима области, где он показал план развития территорий. И это вошло в план развития на три года. Но пока, на данный момент, финансирования не выделено, пока проект не начат», — заявил аким Мичуринского сельского округа Максим Мусалимов.
Необходимые средства должны выделить из республиканского бюджета, но неизвестно, когда это будет.