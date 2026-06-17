Глава ФМБА рассказала о преимуществе новой российской вакцины от рака

Российская мРНК-вакцина «Онкорна», предназначенная для терапии колоректального рака, в некоторых случаях может быть применена на более ранних стадиях болезни, чем это планировалось ранее. Об этом РИА Новости сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.